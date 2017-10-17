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Україна не оголосить війну Росії з однієї простої причини, – експерт

09:27, сьогодні 2219 Читать новость на русском
Україна не оголосить війну Росії з однієї простої причини
Україна не оголосить війну Росії з однієї простої причини / mil.gov.ua

Україна міняє законодавче поле, щоб проводити бойові дії на Донбасі, але при цьому не оголошувати війну Росії.

Таку думку розповів координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук у інтерв'ю "Апострофу".

Ми їм не оголосимо війну з однієї простої причини. Порівняйте військово-економічний потенціал і збройні сили України і Росії за чисельністю і складом. Це було б дуже необачно з нашого боку,
– каже Тимчук.

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Окрім того, за словами експерта, після шести хвиль часткової мобілізації населення України втомилося від проведення подібних заходів, а оголошення війни з Росією – це загальна мобілізація.

"Є ще одна деталь, яка стосується загальної мобілізації. Це не просто – взяв у руки зброю і пішов воювати. Це ще й переведення економіки на військові рейки. Якщо нашу економіку зараз змусити працювати виключно на фронт, то та негативна економічна ситуація, яка є на сьогодні, перетвориться на колапс протягом декількох тижнів. Тобто з будь-якої сторони варіант оголошення війни Росії для нас закінчиться трагічно", – підсумував координатор "ІС".

Теги: Новини України Новини політики АТО Війна на Донбасі Україна – Росія війна
Джерело: 24 Канал
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