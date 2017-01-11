Україна не входить в зону стратегічних інтересів Трампа – експерт

Обрання Дональда Трампа президентом США не віщує нічого доброго для України. Навпаки, керманич Сполучених Штатів може піти на зближення з Росією, в якій бачить можливого економічного партнера.

В цьому переконаний політичний експерт, директор Інституту зовнішньої політики Григорій Перепелиця, про що він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

На першому місці у нього бізнес і великий бізнес. Цінності демократії у нього на 10 місці. Це означає, що Америка не буде підтримувати "молоді" демократії в світі. Це значить, що бізнес-інтереси будуть стояти вище геополітичних інтересів,

– зазначив Григорій Перепелиця.

На його думку, це може призвести до того, що Трамп почне шукати партнерів у світі, які допоможуть йому впоратися з одним із головних економічних конкурентів – Китаєм. І таким партнером якраз може стати Росія.

Він дивиться на Росію не як на проблему чи ворога, а як на геополітичну потугу, яка має величезні економічні, природні ресурси. Якщо американські компанії зайдуть на нафтові, газові поля Росії, то Америка таким чином зміцниться і буде більш конкурентоздатною у світі. Тоді нафтогазові корпорації Америки значно посилять свої позиції, а значить вплив США у світі збільшиться. І от, власне, цією логікою керується Трамп,

– переконаний експерт.

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В такому разі питання України і загалом міжнародна політична система у світі не буде в пріоритеті для Трампа.

Якщо Трампа не цікавлять геополітичні інтереси, якщо його мало цікавить демократія, якщо він вважає, що Україна і Східна Європа не входять до зони стратегічних інтересів США, то тоді це предмет, яким можна торгувати. Більше того, Україна в світі сьогодні сприймається як проблема, а не як ресурс чи "приз",

– зазначає Григорій Перепелиця.

І змінити цю ситуацію може лише неадекватна поведінка Володимира Путіна, який може піти на загострення відносин із США.

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