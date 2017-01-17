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Україна не вимагатиме в Гаазі повернути Крим: в МЗС назвали причину

18:26, сьогодні 877 Читать новость на русском
Олена Зеркаль
Олена Зеркаль / Getty Images

Україна не подає позов до Міжнародного суду ООН про повернення Криму, тому що за часів Радянського Союзу, а потім цієї позиції дотримувалися Україна і Росія, визнання юрисдикції міжнародного суду ООН відбувалося виключно на підставі певних конвенцій.

Про це розповіла заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, повідомляє "Уніан".

"Існує всього 8 міжнародних документів, де Росія і Україна визнали обов'язковість юрисдикції судових або арбітражних інститутів. Серед них, зокрема, конвенції про заборону расової дискримінації і конвенція про заборону фінансування тероризму", – сказала вона.

Зеркаль зазначила, що Україна зверталася до Росії з пропозицією визнати юрисдикцію міжнародного суду і розглянути питання щодо Криму в межах Міжнародного суду ООН, але не отримала жодної відповіді на своє звернення.

Потрібна згода Росії на розгляд цього питання в міжнародному суді ООН, він не може розглядати питання, якщо немає згоди іншої сторони,
– додала заступник міністра.

Водночас глава МЗС України Павло Клімкін сказав, що в межах зазначених конвенцій Росія визнала юрисдикцію Міжнародного суду ООН і це означає, що в разі, якщо Міжнародний суд ООН прийме ці відповідні попередні заходи, то Росія не має політичних або міжнародно-правових засобів, яким чином їх не дотримуватися.

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"Вона не може їх заблокувати, наприклад, у Раді безпеки, тому ми використовуємо це саме в рамках відповідних позовів", – сказав Клімкін.

Міністр також зазначив, що на сьогодні виникла абсолютно нова ситуація, коли країна-постійний член Ради безпеки ООН є одночасно агресором.

Система міжнародного права до цього не пристосована. У нас є статут ООН і статут міжнародного суду ООН, і якщо країни не визнають юрисдикцію міжнародного суду, Міжнародний суд ООН, на жаль, не може прийняти справу,
– додав Клімкін.

Нагадаємо, 16 січня 2017 року Петро Порошенко доручив МЗС України передати позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі щодо порушення Росією Конвенції ООН щодо протидії фінансування тероризму та Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації.

Голова МЗС України Павло Клімкін заявив, що в Гаазі зареєстрували позов України проти Росії.

Теги: Україна ООН Політика Україна-Росія Гаазький трибунал Анексія Криму Павло Клімкін МЗС України
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