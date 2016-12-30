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Україна обійшла Росію у ракетній зброї, – Пашинський

09:34, сьогодні 1251 Читать новость на русском
ВИпробовування керованих ракет
ВИпробовування керованих ракет / censor.net.ua

В Україні розроблено ракетну зброю, аналогів якій немає Росія.

Про це розповів голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони, заступник голови фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський, пише "5 канал".

"Ми почали нові програми. І я абсолютно хочу проінформувати, що за рік ми зробили унікальні речі. Я відповідально заявляю – ми обійшли Росію в цьому типі зброї. Зараз закінчуються державні випробовування і в наступному році вже передбачена закупка в частини, які будуть цим користуватися", – сказав Пашинський.

Він додав, що Україна отримала зброю, аналог якої Росія не змогла зробити, і яка є, наприклад, у США і коштує колосальні гроші.

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Теги: Новини Росії США Зброя Україна
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