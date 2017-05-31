Українські війська оголошують "режим тиші" на Донбасі: деталі

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін заявляє, що з 00:00 1 червня вздовж всієї лінії розмежування сторін у районі проведення АТО на Донбасі буде діяти "режим тиші".

Відповідне розпорядження керівництво Збройних Сил України віддало командирам всіх рівнів на передовій. Їм заборонено використовувати всі види озброєння та боєприпасів. "Втім, у разі виникнення з боку противника загрози життю військовослужбовців, мирних мешканців, а також спроб зміни лінії зіткнення, підрозділи Збройних Сил України будуть готові застосувати зброю", – йдеться в повідомленні. Читайте також: Страшні цифри: Турчинов повідомив, яких втрат українська армія зазнала на фронті у травні Діятиме "режим тиші" до 00:00 годин 2 червня.