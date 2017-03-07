Україна опинилася серед країн-лідерів, які годують Європу

Україна увійшла в трійку країн, які найбільше експортують аграрну продукцію на ринки Європейського союзу.

Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська, аналізуючи результати роботи режиму зони вільної торгівлі з ЄС.

При загальному падінні українського експорту темпи експорту в ЄС зростають. І цей рівень зростання становив вже 3%. Україна увійшла в ТОП-3 країн, які фактично годують ЄС, тобто постачають агропродукцію,

– йдеться у повідомленні.

Вона також зазначила, що набирає обертів і експорт продукції легкої промисловості. За словами Микольська, близько 80% експортних товарів цього сегменту виробництва продаються на ринках ЄС.

Також наголошують про великі перспективи постачання органічної продукції на ринки ЄС.



