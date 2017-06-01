Україна опустилася в рейтингу конкурентоспроможних економік

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Україна зайняла 60 місце у рейтингу найбільш конкурентоспроможних економік за 2017 рік.
Про це йдеться у результатах дослідження Міжнародного інституту управлінського розвитку.
У 2016 Україна займала 59 сходинку. У цьому році на 59 позиції між Хорватією і Бразилією.
На першому місці рейтингу опинився спеціальний адміністративний район Китаю Гонконг. На другому місці опинилася Швейцарія, а замикає трійку лідерів Сінгапур. Далі йдуть США, Нідерланди, Ірландія, Данія, Люксембург, Швеція. Замикають першу десятку Арабські емірати. Росія зайняла в рейтингу 46 місце.
Кожна держава в дослідженні оцінюється на основі аналізу 333 критеріїв за 4 основними показниками ключових аспектів економічного життя країни: стан економіки, ефективність уряду, стан ділового середовища, стан інфраструктури.
Рейтинг розрахований за методикою європейського Інституту менеджменту (Institute of Management Development, IMD), який базується в Лозанні (Швейцарія).
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