Україна опустилася в рейтингу конкурентоспроможних економік

Україна зайняла 60 місце у рейтингу найбільш конкурентоспроможних економік за 2017 рік.

Про це йдеться у результатах дослідження Міжнародного інституту управлінського розвитку.

У 2016 Україна займала 59 сходинку. У цьому році на 59 позиції між Хорватією і Бразилією.

На першому місці рейтингу опинився спеціальний адміністративний район Китаю Гонконг. На другому місці опинилася Швейцарія, а замикає трійку лідерів Сінгапур. Далі йдуть США, Нідерланди, Ірландія, Данія, Люксембург, Швеція. Замикають першу десятку Арабські емірати. Росія зайняла в рейтингу 46 місце.

Кожна держава в дослідженні оцінюється на основі аналізу 333 критеріїв за 4 основними показниками ключових аспектів економічного життя країни: стан економіки, ефективність уряду, стан ділового середовища, стан інфраструктури.

Рейтинг розрахований за методикою європейського Інституту менеджменту (Institute of Management Development, IMD), який базується в Лозанні (Швейцарія).

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