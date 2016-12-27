Україна отримала другий транш від ЄС

Євросоюз передав Україні більше 55 мільйонів євро в рамках "Контракту з будівництва держави".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Згідно Угоди про фінансування, укладеної між Кабміном та Єврокомісією у 2014 році, ЄС перерахував Україні 55,125 мільйонів євро.

"Зазначені безоплатні та безповоротні ресурси було надано Україні за результатами проведення Європейською комісією оцінки впровадження Україною реформ у сферах боротьби з корупцією, поліпшення системи державних закупівель, покращення прозорості та підзвітності у сфері управління державними фінансами, реформи сфери державного управління, реформування системи надання адміністративних послуг, впровадження конституційної реформи і гармонізації виборчого законодавства та законодавства щодо фінансування політичних партій", – йдеться у повідомленні.

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Як відомо, "Контракт з будівництва держави" передбачає надання безповоротної допомоги до бюджету України.



Нагадаємо, перший транш від ЄС у розмірі 250 мільйонів євро Україна отримала у липні 2014 року.