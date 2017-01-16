Україна отримає безвіз весною, – європейський журналіст

Брюссельський журналіст Рікард Йозвяк вважає, що Україна отримає безвізовий режим з ЄС уже найближчим часом, однак цьому можуть завадити деякі підводні камені.

Про це він повідомив одному з українських ресурсів.

Я практично впевнений, що українці нарешті отримають безвізовий режим з Шенгенською зоною ЄС вже навесні цього року. Якщо все буде добре та Європейський Союз не буде переживати нових струсів, Україна отримає лібералізацію візового режиму в період з квітня до червня 2017 року. Я думаю, що це станеться саме у цей відрізок часу, якщо подивитися на передбачений раніше графік,

– зазначив Йозвяк.

На його думку, Україна перш за все повинна дочекатися остаточного схвалення переглянутого механізму припинення безвізу з боку Ради Європи та Європейського парламенту.

А все тому, що текст, який було узгоджено раніше, варто перекласти на всі офіційні мови ЄС, потім потрібно "юридично вичистити текст". Переклад та редагування зазвичай займають від шести до восьми тижнів, і, за умови, що ця робота розпочалася ще до Різдва, розумно очікувати, що підсумкові документи повинні бути готовими десь у кінці січня або в лютому. Відповідно до джерел у Європарламенті, ця робота може відбуватися швидше, а Рада ЄС може її пришвидшити, якщо вона цього дійсно хоче, але деякі її члени не поспішають щодо цього питання. Тому остаточне узгодження механізму припинення безвізу з боку обох інституцій ми побачимо десь в лютому або березні,

– підкреслив журналіст.

Потім, за його словами, почнеться тріалог між Європейською комісією, Європейським парламентом та Радою ЄС.

У випадку з Грузією знадобилося менше години, щоб знайти розуміння і прийти до згоди. З того, що я чув, аналогічно все повинно пройти і для України. Цю угоду опісля має схвалити Рада ЄС. У випадку з Грузією це сталося через кілька днів після досягнення компромісу. Заключні два кроки – голосування в комітеті громадянських свобод Європарламенту та голосування на пленарному засіданні Європарламенту. Потім договір буде підписано й опубліковано в офіційному журналі,

– зауважив представник ЗМІ.

Відтак, на його переконання, якщо взяти за основу Грузію, де шлях від тріалогу до остаточного голосування зайняв близько шести тижнів, українці отримають безвізовий режим вже в квітні/травні.

Але не варто очікувати лібералізації візового режиму до голландських парламентських виборів 15 березня. Також французи обиратимуть нового президента, ймовірно, в два тури, в кінці квітня - на початку травня. Після перемоги Трампа всі бояться перемоги Ле Пен. Навіть якщо це наразі виглядає малоймовірним, але потенційні наслідки цього були би відчутні для всього ЄС,

– зазначив Йозвяк.

Також, журналіст додав, що і Україна має робити щось задля пришвидшення цих процесів, оскільки негативні новини про корупцію та політичну недієздатність можуть змусити деякі європейські столиці ухвалити протилежне рішення.

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