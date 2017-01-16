Україна передасть партію своїх танків Таїланду

На заводі імені Малишева у Харкові стартує передача нової партії сучасних українських танків "Оплот" Королівству Таїланд у межах підписаного контракту.

Про це повідомляє прес-служба ДП "Укрспецекспорт".

Згідно з умовами контракту, підписаного з Таїландом, Україна повинна поставити цій країні 49 танків "Оплот".

У понеділок, 16 січня, розпочинається робота тайської делегації з прийому нової партії цієї техніки. Також гості з Таїланду оглянуть танки, виробництво яких перебуває на різних стадіях готовності.

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Раніше терміни передачі всієї партії перенесли на осінь 2017 року. Таке рішення мотивувалося тим, що на сході України йдуть військові дії.

Зазначимо, "Укрспецекспорт" є головним уповноваженим спецекспортером Державного концерну "Укроборонпром".