Україна перевірятиме військові частини Росії і на землі, і з неба

Метою інспекції військових частин Росії у Ростовській області є перевірка наявності або відсутності військової діяльності, яка повинна підлягали попередньому повідомленню.

Про це на сьогоднішньому брифінгу розповів речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

Він підтвердив інформацію про те, що Україна планує провести інспекцію на території Росії з 16 по 19 січня відповідно до Віденського документу від 2011 року, зокрема пункту 9 про заходи зі зміцнення довіри і безпеки.

До складу інспекційної групи, як планується, ввійдуть 2 представники від України, 1 представник від Канади і 1 від Королівства Данії. Інспектуванню підлягатиме територія зазначеного району в Ростовській області Росії, який безпосередньо прилягає до державного кордону України,

– розповів речник Міноборони.

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Він додав, що в межах заходів інспектування планується, зокрема, отримання інформації від командирів російських підрозділів, вертолітний обліт та сухопутна перевірка зазначеного району.

"Як планується, за підсумками цього інспекційного заходу буде підготовлений офіційний звіт, і про його результати повідомлять державам-учасницям ОБСЄ", – розповів Мотузяник.

Нагадаємо, представник міністерства оборони Росії Сергій Рижков заявив, що українські інспектори отримали офіційний дозвіл від Росії у період з 16 по 19 січня відвідати військові формування та частини збройних сил РФ, які дислоковані в Ростовській області.