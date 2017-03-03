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Україна підготувала відповідь щодо окупованих підприємств

20:57, сьогодні 361 Читать новость на русском
Терористи захопили українські підприємства
Терористи захопили українські підприємства / "Бізнес"

Україна планує припинити всі контакти з підприємствами, які захопили терористи Донбасу.

Таку заяву зробив міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш, передає "Інтерфакс-Україна".

"Всі господарські контакти з підприємствами, де змінено менеджмент, будуть припинені", – наголосив він.

Крім того, посадовець зауважив, що суб'єктами відносин з українськими підприємствами повинні бути тільки ті компанії, які працюють у правовому полі України.

Читайте також: Бойовики опублікували перелік "націоналізованих" підприємств

Нагадаємо, з 1 березня терористи Донбасу встановили повний контроль над підприємствами окупованого регіону, які до цього часу працювали під української юрисдикцією. Крім того, бойовики запровадили там "тимчасові адміністрації".

У зв’язку з цим президент України Петро Порошенко вимагатиме додаткових санкцій щодо тих осіб, до яких перейде "управління" захопленими бойовиками підприємствами на Донбасі.

Теги: Україна Війна на Донбасі Політика
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