Україна підписала торговельну угоду із Таїландом

В рамках робочого візиту міністр закордонних справ Павло Клімкін підписав торговельну угоду із міністром закордонних справ Таїланду Доном Прамудвінаєм.

Про це голова МЗС України написав у своєму Twitter.

"Підписали торговельну угоду між Україною і Таїландом та договір про правову допомогу у кримінальних справах. Багато ідей та спільних справ попереду", – йдеться у повідомленні.

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