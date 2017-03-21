Україна підвищує ефективність управління земельними ресурсами за сприяння міжнародних донорів

Україна, ввівши ряд механізмів і інструментів в галузі управління земельними ресурсами, значно підвищила ефективність використання земель і продовжує працювати над удосконаленням системи.

Про це повідомив перший заступник міністра агрополітики Максим Мартинюк під час виступу на міжнародній конференції Світового банку з питань земельних відносин та бідності, що 20 березня почалася у Вашингтоні.

Як повідомляє прес-служба міністерства, зокрема, в рамках пленарного засідання, присвяченого кращим світовим практикам по управлінню землями, українська делегація презентувала проміжні результати проекту дистанційного зондування земель – відстеження їх фактичного використання, який реалізується за підтримки Світового банку.

Механізм зондування відпрацьовується на базі двох районів в різних агрокліматичних зонах – Білоцерківського та Снігурівського. Перші результати вже демонструють порушення в звітності, як в частині цільового використання ділянок, так і зловживання в його межах.

Поширення системи зондування на всю країну дозволить значно підвищити ефективність використання земельних ресурсів, мінімізувати тіньовий сегмент агроринку і підвищити доходи місцевих бюджетів. Це один з найбільш ефективних інструментів для підвищення прозорості в земельних відносинах,

– зазначив Мартинюк.

За словами першого заступника міністра, оскільки реалізовані раніше проекти в сфері управління землями, зокрема, впровадження системи моніторингу стану земельних відносин – забезпечили прозорість та відкритість інформації, і, враховуючи стратегічне значення земельних ресурсів для держави, український уряд визначив роботу над оптимізацією і вдосконаленням цієї галузі як пріоритетну.

Нагадаємо, 18 Конференція Світового банку з питань земельних відносин та бідності 2017 проходить з 20 по 24 березня у його штаб-квартирі у Вашингтоні, США. Тема цьогорічної конференції – "Відповідальне управління землями: на шляху до створення фактично обґрунтованого підходу". Її особливість – включення до порядку денного української сесії, в рамках якої заплановано обговорення різних аспектів реформування земельних відносин у державі. Українську делегацію, яка бере участь у конференції, очолює перший заступник міністра агрополітики Максим Мартинюк. Всього на заході зареєстровано понад 1900 делегатів. Метою конференції є сприяння діалогу та поширення позитивного практичного досвіду на прикладі різних реформ, підходів і перетворень в земельному секторі, реалізованих в успішних країнах світу.