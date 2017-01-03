Україна почала головувати в одному із санкційних комітетів ООН

З 1 січня 2017 року Україна офіційно розпочала головування в санкційному комітеті Ради безпеки ООН щодо Республіки Судан.

Про це у Twitter повідомляє місія України при ООН. Починаючи з 1 січня, Україна впродовж 2017 року як непостійний член Ради Безпеки ООН очолюватиме роботу Санкційного комітету щодо Республіки Судан,

– йдеться у повідомленні. Зміцнюємо наші позиції в Африці. З 1 січня Україна як непостійний член РБ ООН очолює санкційний комітет щодо Республіки Судан. Основні факти pic.twitter.com/mPZ5NBKRWh — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 3 січня 2017 р. Місія України полягатиме в забезпеченні дотримання санкцій щодо цієї африканської країни. Ці санкції включатимуть збройне ембарго, яке поширюється тільки на Дарфур, заборону поїздок та арешт активів осіб, причетних до конфлікту. Читайте також: Новий гесек ООН розповів про головну мету людства

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