Україна почала головувати в одному із санкційних комітетів ООН

З 1 січня 2017 року Україна офіційно розпочала головування в санкційному комітеті Ради безпеки ООН щодо Республіки Судан.
Про це у Twitter повідомляє місія України при ООН.
Починаючи з 1 січня, Україна впродовж 2017 року як непостійний член Ради Безпеки ООН очолюватиме роботу Санкційного комітету щодо Республіки Судан,
– йдеться у повідомленні.
Місія України полягатиме в забезпеченні дотримання санкцій щодо цієї африканської країни. Ці санкції включатимуть збройне ембарго, яке поширюється тільки на Дарфур, заборону поїздок та арешт активів осіб, причетних до конфлікту.
Читайте також: Новий гесек ООН розповів про головну мету людства
Коментарі