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Україна почала головувати в одному із санкційних комітетів ООН

21:35, сьогодні 534 Читать новость на русском
Україна очолила комітет Ради безпеки ООН
Україна очолила комітет Ради безпеки ООН / Getty images

З 1 січня 2017 року Україна офіційно розпочала головування в санкційному комітеті Ради безпеки ООН щодо Республіки Судан.

Про це у Twitter повідомляє місія України при ООН.

Починаючи з 1 січня, Україна впродовж 2017 року як непостійний член Ради Безпеки ООН очолюватиме роботу Санкційного комітету щодо Республіки Судан,
– йдеться у повідомленні.

Місія України полягатиме в забезпеченні дотримання санкцій щодо цієї африканської країни. Ці санкції включатимуть збройне ембарго, яке поширюється тільки на Дарфур, заборону поїздок та арешт активів осіб, причетних до конфлікту.

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Теги: Україна Судан Санкції ООН Політика
Джерело: 24 Канал
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