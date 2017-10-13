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Україна подала позов проти Росії в СОТ

20:14, сьогодні 477 Читать новость на русском
Позов України проти Росії
Позов України проти Росії

Україна направила вимогу до Світової організації торгівлі про проведення консультацій з Російською Федерацією стосовно обмежувальних заходів щодо імпорту вітчизняних товарів.

Причиною стало те, що протягом 2013-2015 років Росія запровадила низку заходів, спрямованих на обмеження імпорту соків, пива, кондитерської продукції, шпалер походженням з України. Про це йдеться в повідомленні Міністерства економічного розвитку та торгівлі.

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За даними Міністерства, через рішень Росспоживнагляду, експорт соків впав з 72 мільйонів доларів США у 2013 році до 400 тисяч доларів у 2017 році. Експорт кондитерської продукції знизився з 482 мільйонів доларів США до 663 тисяч доларів. Пива – з майже 400 тисяч доларів у 2013 році до 400 доларів у 2015 році (наразі торгівля не ведеться).

Щодо шпалер, то через обмеження, запроваджені у квітні 2015 року, експорт скоротився з 201 мільйона доларів у 2014 році до 66 мільйона доларів у 2015 році та до 26,6 мільйона доларів за перше півріччя 2017 року.

"Згідно із встановленою процедурою Російська Федерація повинна протягом 10 днів направити відповідь на отриману вимогу про проведення консультацій, підтвердивши готовність вступити у консультації в рамках зазначеної справи. Після отримання згоди Російської Федерації буде узгоджено дату та місце проведення консультацій", – повідомили у Мінекономрозвитку.

Теги: Новини України Україна – Росія Міністерство економічного розвитку і торгівлі СОТ
Джерело: 24 Канал
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