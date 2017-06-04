Україна потрапила у десятку "мирного" антирейтингу

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Україна потрапила у десятку найменш мирних країн планети. Наша країна посідає 8 місце з кінця рейтингу"Глобальний індекс світу-2017".
Про це пише витання "Гордон".
Готуючи рейтинг дослідники спирались на дослідження, яке враховувало загальні показники безпеки, соціальної захищеності, наявні внутрішні і зовнішні конфлікти та рівень мілітаризації країн.
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Такі дослідження Інститут економіки і світу проводить щорічно з 2008 року.
Рейтинг найбільш войовничих країн світу очолює Сирія. Також у цій десятці, поряд з Україною та Сирією Афганістан, Ірак, Південний Судан, Ємен, Сомалі, Лівія, Судан та Центрально-Африканська республіка.
А от найбільш мирними країнами в цьому році є Ісландія, Нова Зеландія і Португалія.