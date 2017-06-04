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ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Україна потрапила у десятку "мирного" антирейтингу

19:38, сьогодні 107 Читать новость на русском
АТО
АТО / uapress.info

Україна потрапила у десятку найменш мирних країн планети. Наша країна посідає 8 місце з кінця рейтингу"Глобальний індекс світу-2017".

Про це пише витання "Гордон".

Готуючи рейтинг дослідники спирались на дослідження, яке враховувало загальні показники безпеки, соціальної захищеності, наявні внутрішні і зовнішні конфлікти та рівень мілітаризації країн.

Читайте також: Україна опустилася в рейтингу конкурентоспроможних економік

Такі дослідження Інститут економіки і світу проводить щорічно з 2008 року.

Рейтинг найбільш войовничих країн світу очолює Сирія. Також у цій десятці, поряд з Україною та Сирією Афганістан, Ірак, Південний Судан, Ємен, Сомалі, Лівія, Судан та Центрально-Африканська республіка.

А от найбільш мирними країнами в цьому році є Ісландія, Нова Зеландія і Португалія.

Теги: Війна на Донбасі Україна Рейтинги Війна у Сирії
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