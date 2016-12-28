Україна повернула моряків, яких ще у березні арештували в Лівії

Двоє українських моряків із заарештованого в Лівії судна повернулися в Україну.
Про це повідомив департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України у Facebook.
Завдяки комплексним заходам МЗС і Посольства України в Туніській Республіці 28 грудня забезпечено повернення на батьківщину двох громадян України-членів екіпажу судна, яке у березні було заарештовано в м. Місурата,
– повідомили у МЗС.
Нагадаємо, у Лівії заарештували всіх членів екіпажу судна "Captain Khayyam", серед яких були й українці. Моряків підозрюють у контрабанді нафтопродуктів.
Коментарі