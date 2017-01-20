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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Україна просить забрати в Росії всі міжнародні спортивні змагання

06:31, сьогодні 45 Читать новость на русском
Допінг
Допінг / Getty Images

Україна приєдналася до заяв низки країн, які вимагають накласти вето на можливість проведення в Росії міжнародних спортивних змагань.

Про це повідомили у Національному антидопінговому центрі.

Національний антидопінговий центр України приєднується до заклику щодо усунення російських спортивних організацій від міжнародних змагань й введення мораторію на проведення міжнародних змагань на території РФ, а також схвалює всі дії ВАДА та підтримує створення незалежного органу з тестувань,
– зазначили у Центрі.

Додамо, що до заклику накласти вето на Росію вже долучилися національні антидопінгові організації Австрії, Бельгії, Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Південної Африки, Польщі, Словенії, США, Фінляндії, Франції, Хорватії, Швейцарії, Швеції та Японії.

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Теги: Україна Новини Росії
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