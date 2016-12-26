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Телеканал новин 24 Україна проти Росії в боксерському рингу: з ким Усик хоче провести наступний бій
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Україна проти Росії в боксерському рингу: з ким Усик хоче провести наступний бій

12:42, сьогодні 1025 Читать новость на русском
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Принципову сутичку подарувати публіці прагне Олександр Усик, який планує вийти на ринг з росіянином Гасієвим.

В ефірі "Великого Боксу" чемпіон WBO заявив, що із задоволенням провів би свій наступний бій проти Мурата Гасієва. Осетин цілком вписується в кар’єрну концепцію Усика, адже володіє поясом чемпіона світу за версією IBF, який нещодавно відібрав у Дениса Лебєдєва.

А саме об’єднавчий чемпіонський бій є пріоритетним для команди українця. У власників інших поясів важкого дивізіону – WBA та WBC – на найближчу перспективу уже є плани.

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Залишається лише Гасієв – досі небитий російський чемпіон із непоганим нокаутерським потенціалом. 17 із 24 перемог "залізний" здобув достроково.

Теги: Бокс Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
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