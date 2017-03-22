Україна протистоїть не Самойловій, а російській пропаганді, – політолог

Якби Україна не ухвалила рішення щодо заборони російській співачці Юлій Самойловій в'їзду на територію України, Росія використала свою виконавицю як пропагандистський інструмент.

Про це пише політолог Сергій Таран у своїй авторській колонці на ресурсі "Новое время".

За його словами, заборона в’їзду російській співачці Юлії Самойловій є цілком логічним рішенням.

"У нас всі є рівними перед законом. І якщо ми говоримо, що всі ті, хто визнає окупацію Криму і підтримує її, порушують український закон і підтримують тероризм – це абсолютне правило. Тому ніякої інтриги, сенсації, нічого особливого тут немає", – наголошує фахівець.

Також він спрогнозував, що б було, якби Україна цього не зробила.

В такому разі її б почали б звинувачувати у цьому і в Україні, і за кордоном. Ба більше, Росія також використала би цю історію як інформаційний привід, і Самойлова розказала всім європейським домогосподаркам про те, як РФ любить мир. А будь-які протести та спроби довести правду з українського боку потім сприймалися б на рівні спекуляцій, мовляв на нещасну жінку наїжджають. І це була б дуже неприємна історія, тому що замість свята Євробачення, йшло б змагання з російською пропагандою,

– вважає політолог.

Крім того, фахівець припускає, що Росія взагалі може не приїхати на Євробачення у Києві, але це, на його думку, не страшно.

"Якщо ми хочемо рівності та толерантного ставлення до всіх людей, незалежно від їхнього фізичного стану, то саме це українська влада і продемонструвала. В інформаційних війнах важливо першим пояснити позицію. І зараз ми пояснимо позицію світу, і всі сприйматимуть це як позицію української сторони. Рішення про заборону в’їзду Самойловій на територію України якраз і є протистояння російській пропаганді", – підсумовує Таран.

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Нагадаємо, нещодавно в Росії визначились з представником на Євробачення-2017. Нею стала співачка з інвалідністю Юлія Самойлова.



Згодом стало відомо, що у червні 2015-го року вона виступала в анексованому Росією Криму.



У зв'язку з цим СБУ підготувала документ про заборону на в'їзд російській учасниці Євробачення-2017.



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