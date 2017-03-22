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Україна різко здала позиції в рейтингу з людського розвитку

14:11, сьогодні 64 Читать новость на русском
У рейтингу щастя Україна теж опустилась
У рейтингу щастя Україна теж опустилась / Getty images

За рік Україна опустилась у щорічному рейтингу ООН з людського розвитку майже на 30 позицій.

Оновлений рейтинг оприлюднено у доповіді з людського розвитку Програми розвитку ООН.

Україна за рік опустилась в ньому з 55-го на 84-те місце.

Щоправда, у досліджені вказані дані за 2015 рік, збір і опрацювання яких відбувалось у 2015-2016 роках.

Місце у дев’ятому десятку Україна поділила з Вірменією, увійшовши до переліку держав з високим рівнем людського розвитку.

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Світовий рейтинг з найвищим рівнем людського розвитку за рівнем 2015 року очолили Норвегія, Австралія, Швейцарія, Німеччина і Данія. США опинились на 10-му місці.

Основними показниками, які враховувались під час складання рейтингу були: очікувана тривалість життя, тривалість навчання та валовий національний дохід на душу населення. Також брались до уваги дані про рівні соціальної захищеності, показники здоров'я і культурного розвитку населення.

До слова, Норвегія також очолила рейтинг найщасливіших країн світу. Україна в рейтингу посіла лише 73 місце з 80-ти.

Теги: Україна українці Рейтинги ВВП ООН
Джерело: 24 Канал
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