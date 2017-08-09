Україна розірвала угоду з Росією щодо експорту військових товарів

В середу, 9 серпня, Кабінет Міністрів України на своєму засідання припинив дію міжурядової угоди з Росією про порядок взаємодії при здійсненні експорту товарів (продукції) військового призначення в треті країни.

Зазначимо, що відповідну угоду було схвалено 24 березня 2004 року. Її метою було встановлення взаємодії між сторонами при здійсненні експорту товарів (продукції) військового призначення в треті країни.

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Під дію угоди потрапили товари (продукція) військового призначення, які спільно розроблені, зроблені або модернізовані після 1 січня 1992 року; товари (продукція) військового призначення, які є в держав сторін, перелік яких щорічно узгоджується уповноваженими органами сторін, крім товарів (продукції) військового призначення, взаємні поставки яких здійснюються відповідно до угоди між країнами про виробничу й науково-технічну кооперацію підприємств оборонних галузей промисловості від 18 листопада 1993 року.