Україна розширила коло міжнародної співпраці

На офіційній зустрічі із делегацією Азербайджану Петро Порошенко уклав домовленість про торгово-економічну співпрацю. Зокрема, угода стосується суднобудування, авіабудування, фармацевтики та сільського господарства.
Про це повідомило офіційне інтернет-представництво Президента України.
Порошенко позитивно оцінив динаміку відносин України та Азербайджан та наголосив на важливості проведення засідання Спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва. Міжнародна зустріч повинна відбутись у 2017 році в Києві.
Президент України підтвердив незміність позиції щодо підтримки Азербайджану, який намагається відновити свої кордони.
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