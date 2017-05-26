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Україна стає все "зубатішою": відбулося успішне випробування новітньої ракети

16:59, сьогодні 1473 Читать новость на русском
Відбулося успішне випробування новітньої ракети
Відбулося успішне випробування новітньої ракети / na.mil.gov.ua

В Одеській області пройшло вдале випробування новітньої української ракети. За випробуванням стежив головнокомандувач країни Петро Порошенко та секретар РНБО Олександр Турчинов.

Про це президент повідомив на своїй офіційній сторінці у Facebook.

"Усі комплектуючі ракети вироблені в Україні. Це – наш спільний успіх! Бажаю якнайшвидше поставити нову ракету на озброєння української армії", – йдеться в дописі до відео.

Читайте також: США провели випробування міжконтинентальної ракети Minuteman III: відео

Додамо, наприкінці квітня Київське конструкторське бюро "Луч" провело вдале випробування українського ракетного комплексу "Вільха".

Теги: Україна Олександр Турчинов РНБО Одеса Зброя Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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