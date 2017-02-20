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Україна та світ разом: як від берегів Дніпра до Вашингтону вшанували Небесну Сотню

22:02, сьогодні 184 Читать новость на русском
Вшанування Небесної Сотні у Харкові
Вшанування Небесної Сотні у Харкові / 24 Канал

20 лютого в Україні відзначаються трагічні роковини розстрілів Небесної Сотні під час Революції гідності. Пом’янули загиблих не лише в Україні, але й у всьому світі.

У Дніпрі професійні актори відтворили події Майдану на сцені. Усе задля того, щоб малеча не забувала історію. Однак, і діти кажуть – пам'ятають дні, коли усе це відбувалось не на сцені.

У Івано-Франківську сьогодні згадують Романа Гурика. 19-річний хлопець вивчав філософію у Прикарпатському національному університет. Однак 20-го лютого 2014-го на вулиці Інститутській він загинув від кулі снайпера. Аби вшанувати пам’ять Романа, його іменем назвали одну з аудиторій в університеті. У ній – колаж із фото хлопця та світлини з Майдану. Окрім Романа, на Майдані загинули ще шестеро прикарпатців.

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А у Львові активісти, які три роки тому починали Революцію Гідності, пройшли мовчазною ходою центром міста. Молодь каже – з часу тих страшних подій багато чого змінилось, особливо для студентів-майбутніх правоохоронців. Тепер вони відкрито підтримують такі акції.

У Харкові Героїв Небесної сотні теж вшанували майбутні правоохоронці. На плацу курсанти Національного університету внутрішніх справ провели символічне шикування-реквієм. Запалили лампадки біля сотні портретів загиблих Героїв. У лютому 2014-го від рук снайперів у столиці загинули троє харків’ян.

Треті роковини трагічних подій Революції гідності згадали українці по всьому світу.

У Лондоні загиблих на Євромайдані вшанували молебнем. Кілька десятків людей зібралися біля пам'ятника Володимира Великому. До імпровізованого меморіалу принесли квіти та запалені свічки.

Вшанували героїв Небесної сотні і в Римі. На центральній площі міста зібрались близько трьох сотень українців та італійців. Протягом двох годин там лунали спогади, вірші та пісні. Учасники акції також влаштували флеш-моб, присвячений подіям на Майдані.

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А у США героїв Небесної сотні вшановували біля меморіалу Лінкольна. Там зібралися місцева українська громада, представники церков, громадських організацій, дипломати та місцеві жителі. Перед учасниками акції виступив посол України у США Валерій Чалий та інші представники громади.

Пам'ятні заходи, присвячені вшануванню подвигу учасників Революції Гідності, відбулися і в інших країнах. Зокрема героїв небесної сотні вшанували у Литві, Польщі, та Чехії.

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Теги: Євромайдан США Україна Небесна сотня Львів Новини Дніпра Харків Івано-Франківськ Лондон Великобританія
Джерело: 24 Канал
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