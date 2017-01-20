Україна та Велика Британія посилюють військове співробітництво

Відповідний документ підписали міністр оборони України Степан Полторак та Держсекретар з питань оборони Великої Британії Майкл Феллон.

Зокрема, цього року держави посилять співпрацю в питаннях кіберзахисту та розвідки, хоча деталі не уточнюють. Також Велика Британія продовжить підготовку українських військових у своїх вищих навчальних закладах.

В ході виконання цієї програми за останні практично 2 роки ми підготували понад 3 тисячі наших військових за допомогою інструкторів з Великої Британії. Ми прийняли рішення щодо розширення цієї підготовки практично на всі види збройних сил України,

– прокоментував Степан Полторак, міністр оборони України.

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