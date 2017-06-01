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Україна в часи Медведчука та Януковича важливі призначення погоджувала з Росією, – екс-розвідник

18:41, сьогодні 53 Читать новость на русском
Україна узгоджувала всі важливі призначення з Росією
Україна узгоджувала всі важливі призначення з Росією / 24 Канал

Кандидати на ключові пости в Україні у 2002-2005 роках узгоджувалися з керівництвом Росії. Саме тоді главою Адміністрації Президента України був Віктор Медведчук. Ідентична історія повторювалася і в 2010 році, коли до влади в Україні прийшов Віктор Янукович.

Про це виданню "Гордон" заявив український екс-розвідник, в. о. начальника Головного управління розвідки СБУ в 2003 році, генерал-майор Петро Копка.

"При Медведчукові, як пізніше при Януковичеві, всі важливі призначення в Києві, а тим більше – на посаду начальника розвідки, негласно узгоджувалися зі Старою площею в Москві (адміністрація президента Росії)", – розповів він.

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Екс-розвідкник поділився історією, коли у 2003 році тодішній Президент України Леонід Кучма підписав указ про його призначення на посаду начальника Головного управління розвідки СБУ. Проте тільки-но Медведчук повернувся з відпустки, указ Кучми не віддали на кодифікацію.

Я був представлений президенту як кандидат на посаду начальника ГУР СБУ. Бесіда з Леонідом Кучмою пройшла успішно. У той же день президент підписав указ про моє призначення. Медведчук тоді був у відпустці, а коли повернувся, не віддав указ на кодифікацію, а без цього указ – не указ, просто папірець з текстом,
– сказав Копка.

Тож після цього генерал-майор вирішив назавжди піти з розвідки. Він припустив, що Медведчук провів консультації щодо нього з Росією та отримав негативну відповідь.

"Нікому, тим більше Москві, професіонали на такій посаді в Україні не потрібні. А я, вибачте, вважаю себе професіоналом", – зазначив Копка.

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Він додав, що через два місяці після цього Головному управлінню розвідки був представлений новий начальник, яким став генерал-майор Олег Синянський.

"Я просто написав рапорт про звільнення, відгуляв належну мені відпустку і 31 грудня був звільнений в запас", – розповів екс-розвідник.

Теги: Політика Україна – Росія Віктор Медведчук Віктор Янукович Леонід Кучма Україна Новини Росії
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