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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Україна в Гаазі: чи може Міжнародний суд визнати Росію терористом

19:02, сьогодні 1362 Читать новость на русском
Гаага
Гаага / Сергей Елкин, DW

Цього тижня у Міжнародному суді ООН в Гаазі відбулося перше судове засідання у справі "Україна проти Росії" про притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації. Сайт "24" розібрався, чому це дуже важливо для України і якими є наші шанси на позитивне рішення суду.

Чому Україна звернулася до Міжнародного суду?

Це така собі остання інстанція міжнародного рівня. Як пояснили у Міністерстві закордонних справ України, мета позову – притягти Росію до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти нашої держави. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Україна стверджує, що Російська Федерація порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму шляхом надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням, які вчинили низку актів тероризму на території України. "До найбільш трагічних терористичних атак російських маріонеток слід віднести збиття літака малайзійських авіаліній рейсу MH17, обстріли жилих районів Маріуполя та Краматорська, знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік від Волновахи і смертоносний вибух під час мирного зібрання в Харкові", – зазначили у МЗС.

У чому особливість цього процесу?

Це перша спроба міжнародного судового позову, поданого українським урядом проти Кремля. Вперше Міжнародного суду ООН доводиться стикатися із звинуваченнями окремої держави у підтримці тероризму. На відміну від переважної більшості інших судових процесів, які російська сторона звикла ігнорувати, у цьому процесі Росія все ж бере участь.

Які позовні вимоги та претензії висуває Україна?

Закономірні. У своїй позовній заяві Україна по пунктах доступно пояснює, які факти свідчать про те, що Росія займалася підтримкою та фінансуванням тероризму. Також доступно і по пунктах перераховує, за які саме терористичні акти вину потрібно офіційно покласти на РФ. Йдеться, зокрема, про збиття малайзійського рейсу MH17; обстріл мирних жителів, в тому числі – у Волновасі, Маріуполі та Краматорську; теракти, спрямовані проти мирних жителів, в тому числі в Харкові.

Україна просить застосувати запобіжні заходи для захисту цивільного населення від агресії РФ, а саме – вивести з Донбасу важке озброєння, забезпечити контроль над кордоном, припинити порушення прав кримськотатарського і українського населення в анексованому Криму. Також Україна просить суд застосувати тимчасові заходи проти Росії до винесення рішення по суті. Також Україна вимагатиме від Росії грошової компенсації за завдані збитки Україні на Донбасі та у Криму.

Як реагує Росія?

Очікувано. Пояснює, що причиною подій на сході України стало "криваве захоплення влади", яке відбулося у Києві, наполягає, що анексією Криму РФ відновлювала історичну справедливість і запевняє, що ніяких російських військових на Донбасі не було, а всю зброю обурені місцеві шахтарі або викопали на шахтах, або купили у воєнторгах. Словом, традиційно маніпулює інформацією і тиражує фейки.

Чого очікує Україна від суду?

Як максимум – перемоги. Або хоча б підтримки. Так, Президент України Петро Порошенко очікує, що Міжнародний суд ООН винесе таке рішення, яке зупинить поставки зброї на окуповану територію Донбасу. Генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що очікує на рішення, яке сприятиме захисту цивільного населення від терористичних атак та перекриттю каналів постачання бойовикам зброї. За словами українського представника, є підстави очікувати позитивного рішення суду за позовами.

Скільки триватиме суд?

Протягом кількох днів судді слухатимуть позиції сторін, після чого вони винесуть своє перше рішення про те, чи варто вводити будь-які тимчасові заходи. Сам же процес розгляду позову по суті може затягнутися на роки. За словами експертів, процес може тривати до трьох років. Попередньо, у квітні може бути вирішене питання про тимчасове розпорядження, за рік – буде вирішене питання про повноваження, а ще за півтора роки з'явиться остаточне рішення.

Які він матиме наслідки?

Вердикт Міжнародного суду ООН остаточний і володіє обов'язковим характером, проте суд не має ніяких можливостей добитися виконання прийнятих ним рішень. Тобто, змусити Росію визнати вирок суду або погодитися відшкодовувати збитки – неможливо. Але всі країни, які визнають над собою юрисдикцію Гаазького інтернаціонального суду, цей вирок визнають. А це означає, що з країною-терористом не можна ні вести торгівлю, ані підтримувати стосунки. А це на порядок крутіше і болючіше за ті санкції, які наразі введені проти РФ.

Якщо Україна програє ці позови і звинувачення буде відхилене – жоден інший суд його більше не візьме розглядати. Росію буде визнано непричетною до "внутрішнього конфлікту". Це не означає, що "ЛДНР" позбудуться статусу терористичних угрупувань, але звинуватити Росію в тероризмі буде неможливо і вона спокійно постачатиме до Донбасу все, що захоче. Експерти при цьому стверджують, що шанси на перемогу в України все ж є.

Читайте також: Україна проти Росії: небезпечна партія в Гаазі

Автор: Євгенія Мазур
Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Публікації Статті Україна-Росія Суд Україна - Росія Гаазький трибунал Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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