Україна в Мінську висунула Росії та бойовикам низку вимог

Україна вимагає від Росії не визнавати незаконні документи бойовиків Донбасу, а від бойовиків вимагається припинити захоплення власності країни та відмежування від держави.

Про це після завершення роботи тристоронньої контактної групи роботи в Мінську написала в Facebook речниця представника України Леоніда Кучми – Дарка Оліфер.

"Україна чітко зафіксувала: указ президента РФ про визнання на території Росії документів, виданих нелегітимною владою ОРДЛО; рейдерське захоплення державної й приватної власності на непідконтрольній Україні частині Донбасу й квазіуказ "ДНР" про псевдокордон однозначно читаються світовою спільнотою і Україною як порушення мінських домовленостей і веде до їх зриву", – мовиться у повідомленні.

Оліфер наголосила, що Україна вимагає відповідної реакції від Росії та бойовиків на ці вимоги.

Речниця Кучми констатувала, що на Донбасі тривають обстріли, а порушення режиму тиші зі сторони бойовиків мають систематичний характер.

Україна готова до розведення сил і засобів у Станиці Луганській, яке може відбутися лише після 7 днів тиші на цій ділянці, як це й передбачено рамковим рішенням Тристоронньої контактної групи,

– запевнила Оліфер.

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За її даними, останній обстріл зі сторони бойовиків у Станиці Луганській відбувся 13 березня.

"Із великими труднощами в гуманітарній підгрупі триває робота зі звільнення заручників", – додала речниця Кучми.