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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Україна вдруге представить свої аргументи в Гаазькому суді

11:11, сьогодні 0
позов України до Росії.
позов України до Росії. / espreso.tv

У Міжнародному суді ООН 8 березня відбудеться третій день публічних слухань за позовом України до Росії.

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль зазначила, що українська сторона має відповідь щодо кожної позиції по фактах, викладених вчора росіянами.

Аргументи російської сторони, викладені вчора, є достатньо добре підготовленими, хоч і будуються на хворобливій логіці. Видима частина – факти. Ваша реакція на вчорашні виступи РФ є красномовною – РФ і далі намагається триматися власної картини світу, яку сприймають дедалі менше людей,
– написала Зеркаль на своїй сторінці у Facebook.

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Нагадаємо, 16 січня 2017 року Петро Порошенко доручив МЗС України передати позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі щодо порушення Росією Конвенції ООН щодо протидії фінансування тероризму та Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації.

Теги: Україна Політика Гаазький трибунал Суд Україна - Росія ООН
Джерело: 24 Канал
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