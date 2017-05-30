Україна відкрила кримінальне провадження на російських високопосадовців

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За матеріалами Служби безпеки в Україні відкрили кримінальне провадження за фактом розв’язування посадовцями Росії гібридної війни проти нашої країни.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
В СБУ зазначили, що провадження відкрила прокуратура Автономної Республіки Крим.
Кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 437 Кримінального кодексу України, а саме ‒ планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій,
– пояснили в СБУ.
В СБУ роз’яснили, що відкрите кримінальне провадження є безпрецедентним, оскільки вперше правову оцінку отримає інформаційна складова гібридної війни Росії проти України.
Важливість цього процесу визначається тим, що агресія Росії принесла знедолення і змусила залишити місця проживання тисячі українських громадян, особливо це стосується кримських татар, які вдруге за шістдесят років фактично переживають геноцид з боку тоталітарного режиму,
– додали в СБУ.
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