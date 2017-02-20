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Україна відмовилося від послуг російської компанії, яка вела гільзотеку МВС

11:15, сьогодні 581 Читать новость на русском
Пістолет з гільзами
Пістолет з гільзами / Фото з відкритих джерел

Міністерство внутрішніх справ більше не працює з російською компанією, яка забезпечувала роботу комп'ютерної бази даних щодо ідентифікації гільз.

Про це повідомив глава МВС України Арсен Аваков, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми, на щастя, відмовилися від послуг російської компанії, яка вела нам гільзотека. Ми не могли собі дозволити, щоб Росія продовжувала обслуговувати нас у ситуації, що склалася. Ми зараз разом з іноземцями зробимо нову гільзотеку по всій зброї для повного контролю", – сказав міністр.

Аваков додав, що українці мають на руках близько мільйона одиниць зброї, що є додатковим фактором дестабілізації. Та попри це, за словами глави МВС, міністерство намагається встановити повний контроль над усією зброєю, яка є в легальному обороті. Відомство збирає дані по нібито списаній на фронті вогнепальній зброї.

Зброя – це така ж величезна проблема, як і проблема реабілітації людей з травмованою психікою, які повертаються з фронту,
– зазначив Аваков.

Теги: Україна Україна-Росія Зброя Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ
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