Україна відреагувала на "навчання" російських військ біля кордону та в анексованому Криму

Україна привела війська на кордоні з Росією та Кримом у підвищену бойову готовність.

Саме так відреагували у Міноборони на раптову перевірку кремлівських військ біля наших кордонів.

"Посилено контроль за повітряним простором, контроль на кордонах, і всіма можливими засобами і способами ми спостерігаємо за тим, щоб ці навчання не переросли в якийсь несподіваний для нас акт агресії. Тому всі, хто зараз перебуває на передовій, а також уздовж державного кордону України, приведені у відповідний стан готовності", – заявив спікер Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

5 червня росіяни "пограли м’язами" – мотострілкові з'єднання країни-агресора з окупованого Криму, Дагестану, Чечні, Південної Осетії, Ростовської області та Краснодарського краю були підняті по тривозі нібито з метою перевірки їх бойової готовності.

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