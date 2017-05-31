Україна відстає від плану імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, – Климпуш-Цинцадзе

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Україна значно відстає від графіку виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми багато в чому відстаємо в графіку виконання Угоди, і це відставання є досить значним. Я вже говорила у березні, що в 2016 році Україна імплементувала із запланованих 130 актів права ЄС всього 26 в своє законодавство", – зауважила Климпуш-Цинцадзе під час засідання Кабміну.

Також вона наголосила, що жодній сфері Угода не була виконана Україною повністю – "чи то у сфері транспорту або фінансів, або надання послуг митницею".

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Нагадаємо, вчора, 30 травня, Сенат Нідерландів ратифікував Угоду про асоціацію України з Євросоюзом.