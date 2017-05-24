Україна висунула свої вимоги бойовикам на засідання в Мінську

Українська сторона в тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі наполягає на необхідності скасування російського закону про визнання документів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Про це за підсумками засідання у своєму Facebook заявила прес-секретар представника України в ТКГ, другого Президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Окрім того, Україна вимагає відмови від рейдерських захоплень підприємств і обігу російського рубля на цій території в межах виконання мінських угод про врегулюванні ситуації на Донбасі.

Читайте також: Бойовики висувають абсурдні умови задля затягнення процесу обміну полоненими

"На наше переконання, слід вести мову, зокрема, про скасування указу президента Росії про визнання документів ОРДЛО; скасування псевдоуказу ОРДО про встановлення квазікордону; відмову від рейдерського захоплення українських і європейських підприємств на території ОРДЛО; відмову від рублевої зони на території ОРДЛО; відновленні Україною контролю за кордоном і створення робочої підгрупи по межі", – мовиться у повідомленні.