Україна виявилась найбільшим покупцем м’яса та пива з Росії

За даним російської федеральної митної служби, в 2016 році Україна увійшла в число найбільших покупців багатьох російських товарів – від горілки до кондитерських виробів.

Найбільш цікава історія сталася з м'ясом і пивом. Поставки пива за рік збільшилися в 1,5 рази – до 38,46 мільйонів декалітрів. М'ясо ж і субпродукти, які в 2013-2014 роках Україна в Росії практично не закуповувала, у 2016 році було імпортовано з РФ майже 48 тисяч тонн. Про це з посиланням на дані російських митників повідомляє видання "Ведомости".

Зазначається, що це найкраща динаміка серед всіх країн-імпортерів, і завдяки їй тепер на Україну, за даними ФМС, доводиться майже 30% від усього російського експорту пива і м'яса. У підсумку Україна залишилася найбільшим покупцем російського пива і вперше стала найбільшим покупцем російського м'яса, відтіснивши на друге місце Казахстан.

Представник міністерства аграрної політики України не зміг пояснити динаміку експорту російської продукції на Україну. Представник російського ФМС не зміг уточнити, в які українські регіони Росія поставляє продукцію. Поставки в окуповані Луганськ та Донецьк можуть бути зафіксовані як експорт в Україну, а Держслужба статистики ці дані не фіксує, пояснив різницю співробітник української служби.

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У російських виробничих і торгових компаніях знають, що російські продукти поставляються в так звані "ЛНР" та "ДНР". Одержувачами практично всієї експортованої за останні два роки в Україну яловичини і свинини значаться компанії з Луганської та Донецької областей, свідчить детальна митна статистика.

В ОРДЛО з Росії завозиться продукція всіх найбільших російських виробників – це стосується і пива, і м'яса. Однак російські виробники або запевняють, що нічого не продають нічого на окупованих територіях, або відмовляються обговорювати цю тему. Небажання провідних російських компаній асоціюватися з поставками в Донбас цілком зрозумілі, зазначають юристи. Формально санкцій за поставку продукції з Росії в "ЛНР" та "ДНР" немає. Але в американському списку санкцій дуже багато людей з Донецька, а значить, за співпрацю не тільки з ними, а й з контрольованими ними компаніями і пов'язаними особами російські постачальники можуть потрапити під санкції.

Нагадаємо, що найбільшим покупцем української військової продукції стала Росія.