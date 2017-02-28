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Україна втрачає підтримку Європи через російську пропаганду, – експерт

16:38, сьогодні 208 Читать новость на русском
Україна втрачає підтримку Європи
Україна втрачає підтримку Європи / europewb.org.ua

Підтримка України в Європі знижується в результаті руйнівної російської пропаганди, цей процес може продовжитися через вибори у низці європейських країн.

Про це заявив співголова правління Фонду ім. Генріха Бьолля (Берлін) Ральф Фюкс, передає "Інтерфакс-Україна".

Необхідно реалістично дивитися на те, що підтримка України дещо зменшується, зростає втома від України в деяких шарах західноєвропейської громадськості. Це великий успіх російської пропаганди, яка показує Україну, як щось незрозуміле. Путін говорить про Україну, як про штучне утворення, несправжню державі. На жаль, ця пропаганда успішна в деяких частинах Європи,
– сказав Фюкс.

За його словами, міжнародна підтримка України, яка базується на осі "Берлін-Брюссель-Вашингтон", допомагає здійснювати дипломатичний і економічний тиск на Росію.

Однак, ситуація навколо виборів в європейських країнах в 2017 році може призвести до того, що коаліція підтримки України на Заході з часом може вже не бути очевидною річчю.

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Водночас, на його переконання, все ще зберігається настрій продовжити санкції, незважаючи на велику кількість проросійських організацій. Фюкс рекомендував українській владі продовжувати реформи, а також більше інформувати про успіхи Української держави.

Теги: Україна Політика Євросоюз
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