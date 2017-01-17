Україна втратила позицію у рейтингу інноваційних економік

Україна опинилася на 42-му місці в рейтингу країн з найбільш інноваційною економікою Bloomberg Innovation Index.

За рік у рейтингу Україна опустилася на одну позицію. Перше місце у рейтингу зайняла Південна Корея, за нею йдуть Швеція та Німеччина. Найбільше у рейтингу втратила Росія – одразу 14 позицій. У розрахунок рейтингу беруть за увагу витрати на наукові дослідження і розробки, а також кількість високотехнологічних компаній в країні. Читайте також: Forbes оприлюднив рейтинг найбагатших чиновників України: інфографіка

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