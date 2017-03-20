18:33
20 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путінське загострення Аксьонова. Поклонська викликає духів
Вєсті Кремля
20:52, 18 березня
Вєсті.UA. Жир. Остання з Гонтарєвих.
Вєсті.UA
20:19, 18 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Випуск новин за 17:00: Загострення під Маріуполем. Санкції для політиків
Випуск новин
17:59, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Україна втратила транш МВФ через бюрократичну тяганину з найбільшим інвестором США і тиск на НАБУ

18:01, сьогодні 295 Читать новость на русском
Вадим Карасьов
Вадим Карасьов / perepostil.ru

Міжнародний валютний фонд відклав виділення Україні нового траншу в $1 млрд через тиск влади на Національне антикорупційне бюро і скандалу з американським інвестором Cargill.

Про це заявив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

"Перше, що змусило Фонд засумніватися в доцільності в доцільності чергової мільярдної виплати – це намагання протиснути в НАБУ Найджела Брауна. Ніхто навіть не намагається прикривати його – Брауна – близькість до президента і його оточення. І в МВФ, за моїми даними, впевнені, що з Брауном діла не буде. Підконтрольний аудитор зробить єдиний ефективно працюючий незалежний антикорупційний орган не таким вже незалежним", – написав експерт.

Він уточнює, що на рішення МВФ також вплинули неодноразові бюрократична тяганина в Кабміні по роботі з найбільшим інвестиційним проектом, який зараз існує в Україні.

"Друге – черговий скандал з інвесторами, про який мало говорять в Україні, але добре знають у Вашингтоні. Американська Cargill – до речі, просто найбільша продовольча корпорація в світі – третій місяць не може отримати у Кабміну елементарні дозвільні документи для днопоглиблення терміналу, що будується. В країні війна і криза, а будівництво величезного терміналу в порту під загрозою зриву, тому що на Грушевського з лютого не можуть знайти час поставити один підпис. Логіка функціонерів МВФ зрозуміла – ви просите грошей однією рукою, а другою рукою розганяєте великих інвесторів, які дивом до вас потрапили", – зазначає політолог.

Карасьов також упевнений, що керівництво країни знало про намір МВФ відкласти черговий транш, тому підтримало блокаду тимчасово неконтрольованих територій.

"За моїми даними, в Києві ще тиждень тому знали, що МВФ не буде розглядати "українське питання" 20 березня. І траншу поки не буде. Відповідно, можна дозволити собі популістські кроки, щоб позбавити козирів опонентів і наростити рейтинг. Тому і РНБО так несподівано для багатьох погодила і транспортну блокаду Донбасу, і санкції проти "дочок" російських держбанків. Тепер всі в один голос твердять, що МВФ змінив рішення саме через блокаду – але це не зовсім так. Блокада – наслідок і зручний привід. Реальні причини глибші і вони, само собою, не є публічними", – зазначає експерт.

Як повідомлялося, МВФ виключив з порядку денного засідання ради директорів, запланованого на 20 березня, питання виділення Україні траншу за програмою розширеного фінансування (EFF) на $1 млрд.

У Міністерстві фінансів України перенесення термінів розгляду питання пояснили блокадою Донецької і Луганської областей, оскільки виникла потреба уточнити розрахунки її економічних наслідків.

Теги: Транш МВФ НАБУ МВФ Інвестиції РНБО
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Українська влада втратила контроль над ситуацією
сьогодні, 18:30 Українська влада втратила контроль над ситуацією
Сергій Дацюк 55
Щоб великодня паска вдалась: 8 оригінальних рецептів з фото
сьогодні, 18:03 Щоб великодня паска вдалась: 8 оригінальних рецептів з фото
Олена Булан 132
І близько не 50 мільйонів: у Держстаті озвучили чисельність населення України
сьогодні, 17:14 І близько не 50 мільйонів: у Держстаті озвучили чисельність населення України
4458
Чому шкода від торгівлі з окупантами – це міф
сьогодні, 17:03 Чому шкода від торгівлі з окупантами – це міф
Володимир Горбач 1846
Деолигархизация произошла, но никто об этом не пишет
сьогодні, 15:01 Деолигархизация произошла, но никто об этом не пишет
Олег Пономарь 1492
Подарунок від Миколая хлопчику Пєті: бурхлива реакція соцмереж на націоналізацію "Привату"
 19 грудня 2016 , 10:01 8
23-річна люстраторка про своє призначення, відверті фото і скандал з Дєєвою
 24 листопада 2016 , 22:30 26
"Приватбанк" на кілька днів може призупинити роботу, – журналіст
 18 грудня 2016 , 16:08 9
США зробили перший крок для визнання керівництва Кремля і спецслужб терористами
 1 грудня 2016 , 11:47 42
Екс-нардеп від "Батьківщини" розповів, чому не хоче повертатись в Україну
 22 листопада 2016 , 12:18
Стало відомо, кому Кабмін зменшив плату за газ
 17 грудня 2016 , 17:26 2
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук