Україна втратила транш МВФ через бюрократичну тяганину з найбільшим інвестором США і тиск на НАБУ

Міжнародний валютний фонд відклав виділення Україні нового траншу в $1 млрд через тиск влади на Національне антикорупційне бюро і скандалу з американським інвестором Cargill.

Про це заявив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

"Перше, що змусило Фонд засумніватися в доцільності в доцільності чергової мільярдної виплати – це намагання протиснути в НАБУ Найджела Брауна. Ніхто навіть не намагається прикривати його – Брауна – близькість до президента і його оточення. І в МВФ, за моїми даними, впевнені, що з Брауном діла не буде. Підконтрольний аудитор зробить єдиний ефективно працюючий незалежний антикорупційний орган не таким вже незалежним", – написав експерт.

Він уточнює, що на рішення МВФ також вплинули неодноразові бюрократична тяганина в Кабміні по роботі з найбільшим інвестиційним проектом, який зараз існує в Україні.

"Друге – черговий скандал з інвесторами, про який мало говорять в Україні, але добре знають у Вашингтоні. Американська Cargill – до речі, просто найбільша продовольча корпорація в світі – третій місяць не може отримати у Кабміну елементарні дозвільні документи для днопоглиблення терміналу, що будується. В країні війна і криза, а будівництво величезного терміналу в порту під загрозою зриву, тому що на Грушевського з лютого не можуть знайти час поставити один підпис. Логіка функціонерів МВФ зрозуміла – ви просите грошей однією рукою, а другою рукою розганяєте великих інвесторів, які дивом до вас потрапили", – зазначає політолог.

Карасьов також упевнений, що керівництво країни знало про намір МВФ відкласти черговий транш, тому підтримало блокаду тимчасово неконтрольованих територій.

"За моїми даними, в Києві ще тиждень тому знали, що МВФ не буде розглядати "українське питання" 20 березня. І траншу поки не буде. Відповідно, можна дозволити собі популістські кроки, щоб позбавити козирів опонентів і наростити рейтинг. Тому і РНБО так несподівано для багатьох погодила і транспортну блокаду Донбасу, і санкції проти "дочок" російських держбанків. Тепер всі в один голос твердять, що МВФ змінив рішення саме через блокаду – але це не зовсім так. Блокада – наслідок і зручний привід. Реальні причини глибші і вони, само собою, не є публічними", – зазначає експерт.

Як повідомлялося, МВФ виключив з порядку денного засідання ради директорів, запланованого на 20 березня, питання виділення Україні траншу за програмою розширеного фінансування (EFF) на $1 млрд.

У Міністерстві фінансів України перенесення термінів розгляду питання пояснили блокадою Донецької і Луганської областей, оскільки виникла потреба уточнити розрахунки її економічних наслідків.