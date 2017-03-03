Україна ввела повну заборону на імпорт продукції двох великих російських компаній

Україна ввела повну заборону на імпорт нафтохімічної продукції двох великих російських компаній РусВініл (Нижній Новгород) і Каустик (Волгоград).

Заборона почне діяти вже з 4 квітня 2017 року. Про це пише профільне видання Нафторинок з посиланням на рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Відповідні російські компанії є великими виробниками полівінілхлориду і каустичної соди. Згідно з указом №258 Мінекономіки поставка цієї продукції буде повністю заборонена.

Завод РусВініл

Також видання зазначає, що в квітні-травні 2017 року заплановано запуск Карпатнафтохіму, який є єдиним українським виробником полівінілхлориду та каустіковой соди.

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