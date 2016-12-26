Україна vs Ізраїль: зрозуміло про скандал і як він вплине на двосторонні відносини

Голосування України за антиізраїльську резолюцію в ООН призвела до загострення двосторонніх відносин. Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про скасування офіційного візиту Гройсмана та дав вказівку всім головам міністерств поки що не здійснювати візитів в країни, які проголосували проти Ізраїлю. Що саме так обурило Тель-Авів і які наслідки матиме – читайте в матеріалі сайту "24".

Збалансована позиція заради збереження цілісності країни

23 грудня Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, у якій заборонила Ізраїлю створювати поселення на окупованій палестинській території, зокрема у Східному Єрусалимі, за який вже багато років точиться війна. Згідно резолюції, ці поселення "не мають юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права". За резолюцію проголосували 14 членів РБ ООН, утримався лише представник США. Серед тих, хто проголосував, крім України, були Росія, Франція, Великобританія, Іспанія, Нова Зеландія, Японія, Малайзія, Сенегал, Уругвай, Венесуела, Ангола і Єгипет.



Причиною напруги між двома державами стала Палестинська автономія

Тривалий час голосування за цю резолюцію вдавалося блокувати завдяки позиції США – давнього союзника Ізраїлю. Однак, вочевидь, певна зміна зовнішньополітичної кон’юнктури, зокрема позиція ключових європейських країн, призвела до того, що документ був підтриманий майже одноголосно. Нюанс в тому, що 19 грудня Ізраїль підтримав запропоновану Україною резолюцію Генасамблеї, відповідно до якої Росія визнається державою агресором, а Крим – тимчасово окупованою територією. Тому нинішнє голосування України в Ізраїлі сприйняли, як ляпас. Ізраїль відповів одразу, скасувавши візит Гройсмана.

В МЗС України, розуміючи неоднозначність ситуації, оприлюднили пояснення такого кроку.

Наша держава протягом багатьох років займає послідовну та збалансовану позицію щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту. Текст резолюції є збалансованим – вона закликає до вжиття необхідних для мирного врегулювання кроків як з боку ізраїльської, так і палестинської сторони: Ізраїль має припинити поселенську діяльність, а палестинські представники – вжити ефективних заходів боротьби з тероризмом,

– йдеться в повідомленні.

Також в МЗС повідомили, що Україна виступає за дотримання норм міжнародного права всіма, оскільки на власному прикладі відчула, до яких трагічних наслідків призводить його порушення.

Певною мірою голосування України зрозуміле з точки зору анексованого Росією Криму і окупованих територій Донбасу. Голосування проти, по суті, дало б зелене світло Росії, яка б посилила свій тиск на міжнародному рівні щодо визнання Криму своєю територією. Водночас Москва може активізувати дії на сході України, що може призвести до захоплення нових населених пунктів.



Голосування України проти Ізраїлю неабияк розізлило прем'єра Нетаньяху

За словами журналіста Івана Яковини, у світлі ситуації з Кримом голосування України "проти" чи "утрималася" було б негайно використано Російською Федерацією в якості "прецеденту" і виправдання власної окупації півострова у всіх міжнародних інстанціях.

З огляду на високий ступінь антиізраїльських настроїв в цих інстанціях, українська позиція по Криму була б дуже ослаблена. Іноді свої власні державні інтереси все-таки важливіші, ніж іншої, нехай і дружньої, країни,

– написав він на своїй сторінці у Facebook.

Питання зовнішньої суб’єктності чи голосування під тиском?

В Україні рішення голосувати за антиізраїльську резолюцію сприйняли по-різному. Одні експерти наголошують, що таким чином наша держава продемонструвала свою зовнішньополітичну суб’єктність. З іншого боку, критики вказують на те, що Україна була змушена була зробити такий крок, оскільки опинилася в ситуації, коли йти врозріз з ключовими стратегічними партнерами – США, Францією і Британією – офіційний Київ не міг. Однак Україна могла просто утриматися. Після початку російської агресії проти України Ізраїль зайняв нейтральну позицію і утримувався від антиукраїнських голосувань. До того ж Тель-Авів (у 1980 році об'єднаний Єрусалим проголошено столицею Ізраїлю, але світова спільнота не визнала це – "24") допомагав в лікуванні українських військових, надавав іншу допомогу.

Але не треба забувати, що в 2014 році Ізраїль не голосував за резолюцію щодо територіальної цілісності України, яку більшістю голосів було прийнято під час засідання Генеральної Асамблеї ООН.



Київ вважає, що голосував заради Криму і окупованих територій Донбасу

Україна також дотримувалась принципу нейтралітету в арабсько-ізраїльських відносинах. Та в даному випадку зробила крок, наслідки якого можуть бути не самими приємними для нашої держави.

Обурення у спостерігачів викликало те, що Україна проголосувала разом з Росією. На думку голови правління Міжнародного центру перспективних досліджень Василя Філіпчука, цей вчинок України дуже зіпсує стосунки нашої держави з багатьма країнами.

Україна проголосувала ЗА антиізраїльску резолюцію! Спільно з Росією! Ну, молодець Клімкін (міністр закордонних справ України – "24") і компанія, ну, накерувався українською дипломатією... Зі Штатами посварилися, в Європі все завалили, з Росією все в тупику і без жодного проблиску надії на врегулювання.. Але ми не заспокоюємось і далі послідовно і системно заганяємо Україну в міжнародну ізоляцію. Так може це і є справжня мета Клімкіна і його команди?

– емоційно написав у Facebook Філіпчук.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що в даному випадку Україна дійсно могла б розіграти свою карту. Адже Ізраїль для України не є союзником або постійним політичним партнером. І, за його словами, ніколи не буде. Його виживання залежить від інших геополітичних балансів. Іноді Ізраїль виступає нашим опонентом, підіграє Росії. І сьогодні є унікальна можливість розіграти тему: "ворог мого ворога ..." ситуативно, точково.

Але Київ, незрозуміло навіщо, продовжує виконувати бажання клінтонівського лобі. Стільки взяли, що потрібно віддавати інтересами країни? Навіщо цей невиправданий "героїзм" в ООН? Це нам додасть союзників серед арабських країн? Або "старші товариші" згадають, що у нас війна?

– наголосив Кулик.

На переконання блогера Карла Волоха, з 2016 Ізраїль пішов на безпрецедентний крок, двічі ризикнувши відносинами з Росією заради підтримки України. А в Кнесеті вперше з'явився законопроект про визнання Голодомору геноцидом. Зараз все це і багато чого іншого поставлено під удар.

Водночас директор Центру суспільних відносин Євген Магда вважає, що Україна вчинила так, як того вимагають норми міжнародного права.

Є багато рішень ООН з приводу арабо-ізраїльського конфлікту. Але Ізраїль їх принципово не визнає і виробив для себе тактику жорсткого реагування. Україна не повинна прислухатися до такої позиції. Візитом прем’єра Володимира Гройсамана до Ізраїлю довелося пожертвувати заради збереження власної принципової позиції. В Криму зараз відбувається зміна етнічної картини – туди переселяють росіян з інших регіонів. Це також впливає на позиції Києва,

– заявив політолог.

Євген Магда також зауважив, що арабо-ізраїльский конфлікт – дуже складна річ. Українці значною мірою стали жертвами того, що багато експертів, які швидко відреагували на цю подію, мало усвідомлюють історію і особливості цього багаторічного конфлікту.



Без тиску Білого дому не обійшлося?

На думку Івана Яковини, питання щодо окупації Ізраїлем палестинських територій дуже складне, але Київ не мав іншого виходу.

Території, які заселяють ізраїльтяни, у всіх міжнародних документах – або "окуповані", або, як мінімум, "спірні". Ізраїльського суверенітету над ними міжнародне право і спільнота зараз не визнають. Відповідно, проголосувавши за поселення (або навіть утримавшись), Україна стала б єдиною в світі країною, яка допустила б можливість і законність одностороннього встановлення суверенітету над такими територіями – на підставі військової сили і історичних домагань,

– підкреслює журналіст.

Крок до ізоляції чи треба просто витримати паузу?

Спостерігачі вважають, що голосування України нічого особливо у стосунках з Ізраїлем не змінить. Тель-Авів не піде на загострення чи якусь ескалацію, хоча рівень контактів з ізраїльськими політиками знизиться. Багато хто вважає, що Україні треба було все ж утриматися. За словами Василя Філіпчука, Україна – не ЄС і не Росія, і ми не зобов’язані робити те, що відповідає логіці інших.

Якщо би ми утримались – ніхто би й не помітив цієї резолюції. І невідомо, чи хтось подякує за підтримку, але те, що і Ізраїль і нова адміністрація США не забудуть, то це точно. Результати зміни нашої позиції за існуючих умов контрпродуктивні і шкідливі для країни. А разом з іншими "перемогами" на зовнішньополітичному напрямі змушують ще раз поставити питання щодо якості керівництва дипломатичним відомством,

– зазначив Філіпчук.

Віталій Кулик також переконаний, що голосування може ускладнити стосунки з новою адміністрацією Дональда Трампа.

Необхідно остаточно зрозуміти, що з Трампом світ стане ще більш гібридним. І в цьому хаосі відносин, які мутують, і альянсів потрібно вести активну політику. Інакше з'їдять, а потім висловлять свою стурбованість,

– наголосив Кулик.

Примітно, що у зовнішню політику чомусь вирішив втрутитися міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який назвав голосування України дивним і необдуманим. На його думку, цей факт необхідно розглянути на найближчому засіданні Кабміну.



Голосування України за антиізраїльську резолюцію може ускладнити стосунки з Трампом?

Втім, як вважає Євген Магда, для України і Ізраїлю було б краще зараз не роздмухувати цю ситуацію, а витримати певну паузу і повернутися на трек нормального розвитку і будівництва відносин.

Росія і без того має в Ізраїлі достатньо великий вплив. Його не можна недооцінювати, але й не варто абсолютизувати. Потрібно працювати з ізраїльською громадськістю, медіа, політиками. Вони люблять називати свою країну єдиною демократією на Близькому Сході. Тому треба апелювати саме до демократичних цінностей,

– наголосив експерт.

Як мінімум, поспішних висновків і кроків робити точно не потрібно. Скасування візиту Гройсмана – неприємна річ. Але Україна не могла стати на бік Ізраїлю, оскільки це дало б зайві козирі для Росії. Крім того, Ізраїль справді веде досить агресивну політику щодо палестинських земель, і жодна резолюція не завадить її продовженню. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що резолюція Радбезу не буде сприяти вирішенню проблем між Ізраїлем і Палестинською автономією.

Протягом десятиліть адміністрації США і уряду Ізраїлю розходилися в думках про поселеннях, але погоджувалися, що Радбез – не місце для вирішення цього питання. Ми розуміли, що розгляд в Радбезі ускладнить переговори і віддалить світ,

– зазначив прем'єр-міністр Ізраїлю.

А міністр освіти та діаспори Ізраїлю Нафталі Беннетт закликав в якості відповіді на резолюцію Ради безпеки ООН продовжити будівництво поселень на Західному березі річки Йордан.

Якби Україна утрималася від голосування, то цим самим фактично погодилася з можливістю іншими країнами захоплювати чужі землі. Після цього апелювати на міжнародній арені щодо анексованого Криму і окупованих територій Донбасу було б складно. Тому зараз краще зважити всі обставини, детально розібратися і виробити стратегію на майбутнє.

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