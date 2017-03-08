Україна єдина бореться і вмирає, щоб стримати Росію, – Клімкін

Україна перебуває на передовій і наразі є єдиною країною, яка бореться і вмирає, щоб стримати Росію.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін під час виступу у Комітеті з питань асигнувань Сенату США.

Міністр наголосив, що Україні потрібна підтримка і солідарність з боку США.

Сильна, стабільна і демократична Україна, здатна захистити свої кордони від російського експансіонізму, є найважливішим союзником Сполучених Штатів в регіоні,

– додав Клімкін.

Також він відзначив, що сьогодні Україна витрачає на оборону 6,6% ВВП. Цей показник вдвічі перевищує середній показник серед країн НАТО.

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