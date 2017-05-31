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Україна заарештувала акції "Газпрому"

12:41, сьогодні 1127 Читать новость на русском
"Газпром" / Соцмережі

12 травня у Києві Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції передав представникам "Газпрому" постанову про арешт на території України акцій акціонерного товариства "Газтранзит", що належить російському монополісту.

Про це йдеться у звіті компанії, передає РБК.

Зазначається, що причиною такого кроку з боку України став штраф, який АМКУ призначив монополісту за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу протягом 2009-2015 років.

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Щоправда за версією російською сторони, транзитом газу через українську територію займалися не вони, а "Нафтогаз України", відтак з таким рішенням не погодилися.

Крім того, Україна відкрила кримінальне провадження на суму у 189 мільярдів 125 мільйонів гривень, включно з сумою виконавчого збору у 17 мільярдів 193 мільйони гривень.

Як відомо, "Газтранзит" – афілійоване з "Газпромом" приватне акціонерне товариство, по 40,2% акцій якого належать "Газпрому" та "Нафтогазу України", ще 19,6% володіє турецький "Турусгаз".

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"Газтранзит" створювався як оператор газотранспортної системи України для поставок газу до Туреччини та на Балкани.

Наразі у "Газпромі" переконують, що транзит російського газу до Туреччини територією України відбувається в нормальному режимі, а компанія "Газтранзит" не проводить значної діяльності.

Теги: Україна Україна – Росія Новини Росії Міністерство юстиції Газпром Енергетика гроші
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