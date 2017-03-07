10:56
7 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Деколонізація Марсу від Жириновського. Березневе загострення Поклонської
Вєсті Кремля
08:42, сьогодні
Вєсті.UA. Падіння дому Ахметових. Як Насірову
Вєсті.UA
20:17, 6 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 10:00: Запобіжний захід Насірову. Женевський автосалон.
Випуск новин
10:46, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Україна закликає Міжнародний суд змусити Росію відмовитися від фінансування бойовиків

09:57, сьогодні 115 Читать новость на русском

У Нідерландах відбудеться другий день розглядання позову України проти Росії. Вчора свою позицію представила Україна, а сьогодні, 7 березня, слово дадуть Росії.

Україна звинувачує Росію у порушенні двох конвенцій ООН – про фінансування тероризму та викорінення расової дискримінації. Перша стосується підтримки Кремлем сепаратистів на Донбасі, друга – порушення прав людини в окупованому Криму.

Офіційний представник президента РФ публічно висловлює надію, що у бойовиків на сході України не закінчаться боєприпаси. Чи може лишатися якийсь сумнів у тому, хто постачає це озброєння? Ні. Це робить Російська Федерація,
– підкреслила голова української делегації в Міжнародному суді ООН Олена Зеркаль.

На попередньому слуханні справи Україна закликала Міжнародний суд змусити Росію відмовитися від фінансування бойовиків на Донбасі та припинити переслідування українців і татар у Криму.

До порушень Російської Федерації можна віднести утиски етнічних українців і татар на окупованому півострові, рішення про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу і арешти членів Меджлісу,
– зауважив представник України у Міжнародному суді ООН Джонатан Гімблетт.

Згідно з процедурою, засідання триватиме чотири дні. Кожній стороні нададуть по два дні на представлення власних аргументів. Сьогодні свою позицію висловлять представники Росії. Процес відкритий і зацікавив велику кількість ЗМІ з різних країн. Проте, вчора російські журналісти на засідання Міжнародного суду не з'явились.

Своє рішення Міжнародний суд ООН має ухвалити через 1-2 місяці після слухань. І воно є обов'язковим до виконання. Щоправда, малоймовірно, що Кремль прислухатиметься до ухвали суду. Однак, рішення на користь України стане важливим елементом тиску міжнародної спільноти на Москву. Справу ж по суті, за прогнозами оглядачів, розглядатимуть кілька років.

Читайте також: Позов України проти Росії: повний текст промови нашого представника в Гаазі

Нагадаємо, 16 січня 2017 року Петро Порошенко доручив МЗС України передати позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі щодо порушення Росією Конвенції ООН щодо протидії фінансування тероризму та Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації.

6 березня у Міжнародному суді ООН, що в Гаазі, стартували слухання у справі "Україна проти Росії".

Теги: Гаазький трибунал Україна-Росія Суд Україна - Росія Україна Політика
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Другая сторона войны с Россией: пропаганда Украины должна быть доступной
сьогодні, 10:01 Другая сторона войны с Россией: пропаганда Украины должна быть доступной
Володимир Шередега 382
сьогодні, 08:15 "Дело Насирова" – приговор и судебной системе, и НАБУ, и УПК
Вероніка Міронова 1461
Насіровка: головні скандальні історії Романа Насірова
сьогодні, 06:10 Насіровка: головні скандальні історії Романа Насірова
Блог Медіа 1780
НАБУ треба підтримати: ніхто до них не доводив до суду голову податкової
6 березня, 22:30 НАБУ треба підтримати: ніхто до них не доводив до суду голову податкової
Max Kolezznikov 971
6 березня, 21:00 "Збройові барони": кому продають свою зброю США та Росія
1035
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Українська дзюдоїстка завоювала золото на Паралімпіаді
 9 вересня 2016 , 22:17 11
Євросоюз незадоволений і вимагає припинити блокаду Донбасу
 16 лютого , 09:30
У Путіна може з'явитись бажання стати таким собі "добрим і справедливим монархом", – Портников
 28 лютого , 07:01
Лагард пояснила, навіщо дала Україні гроші
 15 вересня 2016 , 08:37 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук