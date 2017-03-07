Україна закликає Міжнародний суд змусити Росію відмовитися від фінансування бойовиків

У Нідерландах відбудеться другий день розглядання позову України проти Росії. Вчора свою позицію представила Україна, а сьогодні, 7 березня, слово дадуть Росії.

Україна звинувачує Росію у порушенні двох конвенцій ООН – про фінансування тероризму та викорінення расової дискримінації. Перша стосується підтримки Кремлем сепаратистів на Донбасі, друга – порушення прав людини в окупованому Криму.

Офіційний представник президента РФ публічно висловлює надію, що у бойовиків на сході України не закінчаться боєприпаси. Чи може лишатися якийсь сумнів у тому, хто постачає це озброєння? Ні. Це робить Російська Федерація,

– підкреслила голова української делегації в Міжнародному суді ООН Олена Зеркаль.

На попередньому слуханні справи Україна закликала Міжнародний суд змусити Росію відмовитися від фінансування бойовиків на Донбасі та припинити переслідування українців і татар у Криму.

До порушень Російської Федерації можна віднести утиски етнічних українців і татар на окупованому півострові, рішення про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу і арешти членів Меджлісу,

– зауважив представник України у Міжнародному суді ООН Джонатан Гімблетт.

Згідно з процедурою, засідання триватиме чотири дні. Кожній стороні нададуть по два дні на представлення власних аргументів. Сьогодні свою позицію висловлять представники Росії. Процес відкритий і зацікавив велику кількість ЗМІ з різних країн. Проте, вчора російські журналісти на засідання Міжнародного суду не з'явились.

Своє рішення Міжнародний суд ООН має ухвалити через 1-2 місяці після слухань. І воно є обов'язковим до виконання. Щоправда, малоймовірно, що Кремль прислухатиметься до ухвали суду. Однак, рішення на користь України стане важливим елементом тиску міжнародної спільноти на Москву. Справу ж по суті, за прогнозами оглядачів, розглядатимуть кілька років.

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Нагадаємо, 16 січня 2017 року Петро Порошенко доручив МЗС України передати позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі щодо порушення Росією Конвенції ООН щодо протидії фінансування тероризму та Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації.



6 березня у Міжнародному суді ООН, що в Гаазі, стартували слухання у справі "Україна проти Росії".