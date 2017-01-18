Україна затримала екс-бійця АТО на догоду Росії

Український суд розглядає справу щодо екстрадиції до Росії бійця АТО Гії Церцвадзе.

У 2008 році, коли Росія вторглася у Грузію, він пішов воювати. Пізніше добровільно пішов воювати проти Росії на Донбас.

За його словами, не міг терпіти російську агресію у своєму другому домі — Україні. Проте коли в останнє він повертався з Тбілісі до Києва, його затримали на кордоні. Росія подала на на нього в міжнародний розшук. Впевнений, через його участь у російсько-грузинській війні.

Росія ж закидає чоловіку вбивство на її території і вимагає його переправити на свою територію.

Читайте також: Стало відомо, коли Інтерпол візьметься за Онищенка

Колишній АТОшник зауважив, що цей випадок трапився понад 10 років тому. Проте в міжнародний розшук його оголосили лише 1 місяць. Грузин припустив, що Росія вирішила помститися за його боротьбу на боці України.

Поки суд йому обрав запобіжний захід – два місяці під вартою. Якщо його відправлять до Росії – на нього чекає смертна кара.