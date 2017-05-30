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Україна зазнала непоправних втрат на фронті

18:43, сьогодні 2506 Читать новость на русском
Втрати на фронті
Втрати на фронті / 24 Канал

З початку доби (30 травня) бойовики 16 разів обстріляли позиції українських військових, чотири рази – із забороненого мінськими домовленостями артилерійського озброєння. Внаслідок обстрілів серед сил АТО є загиблі та поранені.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Приморський напрямок. Бойовики обстріляли опорні пункти сил АТО в районі селища Новотроїцьке. Окупанти гатили з артилерії калібру 122 мм, 120-мм мінометів та озброєння БМП. Під ворожий вогонь з великокаліберних кулеметів також потрапили позиції поблизу Красногорівки, Мар'їнки та Богданівки.

Донецький напрямок. По українських позиціях біля селища Новолуганське, що на Світлодарській дузі, терористи випустили понад два десятки 120-мм мін. Внаслідок обстрілу було пошкоджено дві свиноферми, на одній з них виникла пожежа. На щастя, ніхто з працівників господарства не постраждав.

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Окрім того, по південному та східному передмістях Авдіївки бойовики били з 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. А з околиць тимчасово окупованої Горлівки окупанти вели вогонь по українських воїнах, котрі тримають оборону у районі селища Зайцеве, з озброєння БМП та ручних протитанкових гранатометів.

Луганський напрямок. Бойовики обстріляли позиції поблизу селища Кримське з мінометів калібру 82 мм.

У штабі АТО уточнили, що внаслідок бойових дій підрозділи сил АТО зазнали втрат – один військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень.

Теги: Україна Війна на Донбасі Збройні Сили України АТО Жертви
Джерело: 24 Канал
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