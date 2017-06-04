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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Україна зазнала непоправних втрат на фронті: є й чимало поранених

08:16, сьогодні 592 Читать новость на русском
Втрати в АТО
Втрати в АТО / 24 Канал

За минулу добу, 3 червня, двоє українських військових загинули в зоні АТО внаслідок обстрілів бойовиків. Ще 5 бійців отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Загалом бойовики за суботу 58 разів обстріляли позиції Збройних сил України.

Так, найбільше ворожих обстрілів припало на Приморський напрямок. Бойовики здійснили тут 36 обстрілів із забороненого мінськими угодами озброєння. Зазначається, що із заборонених 120-тиміліметрових мінометів терористи неодноразово били по укріпленнях ЗСУ в районі Богданівки.

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Окрім того, із важкого озброєння бойовики гатили по українських позиціях поблизу Чермалика. А по позиціях ЗСУ біля Красногорівки бойовики здійснили інтенсивний обстріл з танкових гармат, озброєння БМП та іншого озброєння. Не вщухали обстріли і поблизу Водяного, Гнутового, Новотроїцького, в Талаківці, на околицях Мар'їнки.

Там часом на донецькому напрямку бойовики обстрілювали позиції сил АТО здебільшого в районі передмістя Авдіївки. Окрім того, били бойовики і в районі Верхньоторецька, Зайцевого, Новолуганського (Світлодарська дуга), біля Невельського.

Також бойовики обстріляли з мінометів калібру 120 міліметрів Донецьку фільтрувальну станцію. Обставини і наслідки цього обстрілу з'ясовуються.

На луганському напрямку бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ в районі Новоалександрівки, Новозванівка, Малинового, Кримського та Станиці Луганської.

Теги: Жертви Україна Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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