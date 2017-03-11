Україна зазнала непоправних втрат в зоні АТО

Бойовики посилили обстріли позицій українських військових у другій половині дня 10 березня. Внаслідок обстрілів загинув один український військовий.

Також через обстріли дев'ять військових отримали поранення, ще десять – травмовані. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Як повідомляють у штабі, найбільш інтенсивно бойовики обстрілювали позиції українських військових на Маріупольському напрямку. Окупаційні війська використовували міномети різного калібру, протитанкові ракетні комплекси та увесь наявний арсенал стрілецької зброї.

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