Україна зазнала непоправної втрати у зоні АТО

У зоні проведення Антитерористичної операції загинув український військовий, ще двоє – поранені.

Про це повідомили у прес-центрі АТО.

Також у прес-центрі розповіли, що бойовики активно вели вогонь по Талаківці, Авдіївці, Крутій Балці, Опитному та Зайцевому. З гранатометів різних калібрів стріляли по Мар’їнці, Водяному, Талаківці та Широкиному. З стрілецької зброї – по Павлополю та Новотроїцькому. Також по Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

Новозванівку обстріляли з мінометів та протитанкових ракетних комплексів, а Опитне з БМП.

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